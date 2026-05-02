Кристал Пэлас — Шахтер: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

"Шахтер" — "Кристалл Пэлас" / © Associated Press

В четверг, 7 мая, донецкий "Шахтер" встретится с английским "Кристал Пэлас" в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой игре между командами, которая состоялась 30 апреля в польском Кракове, "горняки" уступили "орлам" со счетом 1:3.

Прогноз букмекеров на матч Кристал Пэлас — Шахтер

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Кристал Пэлас". На победу подопечных Оливера Гласнера можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья — 4,33. Выигрыш "Шахтера" — 5,75.

На итог двухматчевой дуэли аналитики не принимают ставки, не сомневаясь, что английский клуб выйдет в финал.

Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором полуфинального противостояния между испанским "Райо Вальекано" и французским "Страсбургом".

В первом матче "Райо Вальекано" дома выиграл со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 7 мая во Франции.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

