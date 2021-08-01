Критиковала функционеров сборной: белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио в Минск

Спортсменка заявила, что планирует просить убежище в одной из стран Европы.
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую хотят насильно вывезти из Олимпиады в Токио обратно домой.
Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.
"Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт, — говорится в заявлении.
Завтра у спортсменки должен был состояться старт на 200 метров, но представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.
Ранее девушка выступила с публичной критикой действий белорусских спортивных функционеров, которые, по ее мнению, не могут организовать работу сборной.
Спортсменка заявила, что планирует просить убежище в одной из стран Европы. Тимановская также обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи. Легкоатлетка утверждает, что на нее оказывалось давление и пытались вывезти из Японии силой.
В свою очередь Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что спортсменка прекращает участие в соревнованиях из-за эмоционально-психологического состояния.
Напомним, кто принес медали Украине на Олимпийских играх-2020 в Токио.