Кривбасс – Бетис: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

В четверг, 22 августа, криворожский "Кривбасс" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25 против испанского "Бетиса".

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для команды Юрия Вернидуба поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне "Кривбасс" завоевал "бронзу" чемпионата Украины. Подопечные Вернидуба стартовали с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где вылетели от чешской "Виктории" Пльзень.

Где смотреть матч Кривбасс – Бетис

В Украине поединок "Кривбасс" – "Бетис" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Прогнозы букмекеров на матч Кривбасс – Бетис

Бесспорным фаворитом поединка букмекеры считают клуб Ла Лиги. На победу "Бетиса" можно поставить с коэффициентом 1,46. Ничья – 4,50. Выигрыш "Кривбасса" – 6,90.

Коэффициент на триумф испанской команды в двухматчевой дуэли составляет 1,08. Итоговый успех украинского клуба станет большой сенсацией – 8,25.

Ответный матч между клубами состоится в четверг, 29 августа, на стадионе "Бенито Вильямарин" в испанской Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния попадет в основную стадию Лиги конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков.

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