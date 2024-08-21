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Кривбасс – Бетис: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

Кривбасс – Бетис: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

"Кривбасс" / Фото: facebook.com/fckryvbas

Текстовый репортаж первого поединка криворожцев против испанского клуба.

В четверг, 22 августа, криворожский "Кривбасс" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25 против испанского "Бетиса".

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для команды Юрия Вернидуба поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч между клубами состоится в четверг, 29 августа, на стадионе "Бенито Вильямарин" в испанской Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния попадет в основную стадию Лиги конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Кривбасс" – "Бетис".

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