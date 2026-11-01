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Категория
Проспорт
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Кривбасс — Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 11-го тура УПЛ

Поединок состоится 2 ноября в Кривом Роге.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Кривбасс" — "Динамо"

"Кривбасс" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В понедельник, 2 ноября, "Кривбасс" примет "Динамо" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

"Кривбасс" с 6 очками после восьми сыгранных матчей сейчас находится на предпоследней, 15-й строчке в УПЛ. "Динамо" набрало 19 баллов за девять поединков и располагается на четвертой позиции.

Где смотреть матч Кривбасс — Динамо

В Украине поединок "Кривбасс" — "Динамо" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Кривбасс — Динамо

Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу киевлян принимаются ставки с коэффициентом 1,42. Ничья — 4,90. Выигрыш криворожцев — 6,60.

На неделе оба клуба провели матчи 1/8 финала Кубка Украины: "Кривбасс" одолел "Зарю" (1:1, пен. 3:2), а "Динамо" разгромно проиграло "Шахтеру" (0:3).

Ранее сообщалось, что "Динамо" с новым тренером обыграло "Кудровку" в матче УПЛ.

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