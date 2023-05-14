"Кривбасс" на последних минутах вырвал победу в матче УПЛ и приблизился к зоне еврокубков (видео)

"Кривбасс" минимально обыграл "Рух" в домашнем матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в конце второго тайма. Алексей Довгий завалил Рифета Капича в штрафной львовян – арбитр назначил пенальти.

Сам пострадавший реализовал 11-метровый, пробив по центру ворот.

Обзор матча

"Кривбасс" (35 очков) вышел на шестое место в УПЛ и сохраняет шансы побороться за попадание в еврокубки на следующий сезон. "Рух" (24 балла) находится в зоне переходных матчей, на 14-й строчке.

В следующем туре команда Юрия Вернидуба 19 мая на выезде сыграет с "Ворсклой", а "Рух" двумя днями позже проведет дерби со "Львовом".

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