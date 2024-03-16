"Кривбасс" на последних секундах вырвал победу над "Колосом" и поравнялся с лидером УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба набрала одинаковое количество очков с "Шахтером", но сыграла на два матча больше.

"Кривбасс" дома одержал сложную победу над "Колосом" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече подопечные Юрия Вернидуба смогли забить только в компенсированное ко второму тайму время. На 90+5-й минуте Джихад Бизимана низом пробил в левый угол после передачи Олега Кожушка с левого фланга.

Обзор матча "Кривбасс" – "Колос"

После этой победы "Кривбасс" остался на второй позиции, но сравнялся по очкам (по 43) с "Шахтером", который лидирует в УПЛ. Правда, "горняки" имеют два матча в запасе. "Колос" (24 пункта) занимает девятую позицию.

В следующем туре чемпионата Украины, после международной паузы, "Кривбасс" 30 марта на выезде сыграет с "Вересом". Днем позже "Колос" примет "Днепр-1".

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