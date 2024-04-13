"Кривбасс" не осилил "Рух" и упустил шанс возглавить турнирную таблицу УПЛ (видео)

"Рух" сыграл вничью с "Кривбассом" в домашнем матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

Криворожский клуб вышел вперед в конце первого тайма – голом отличился Олег Кожушко.

Однако удержать победу команда Юрия Вернидуба не смогла. Во втором тайме львовяне отыгрались – на 73-й минуте бразилец Таллес спас для "желто-черных" ничью.

Обзор матча "Рух" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

"Кривбасс" (48 очков) не воспользовался шансом стать лидером УПЛ и остался на третьей позиции. Криворожцы на один балл отстают от лидера "Шахтера", который провел на три матча меньше. По итогам тура команду Вернидуба также обошло "Динамо", котрое имеет в своем активе 48 пунктов и два поединка в запасе. "Рух" (40 очков) идет на пятой строчке.

В следующих матчах чемпионата Украины криворожский клуб 20 апреля на выезде сыграет с "Черноморцем", а львовский коллектив 22 апреля в гостях встретится с "Минаем".

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" в матче с двумя воздушными тревогами (видео)

Украинский футболист вошел в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2024

"Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в напряженном матче УПЛ с двумя удалениями (видео)