"Кривбасс" не смог обыграть "Оболонь" в заключительном матче 5-го тура УПЛ

"Кривбасс" и "Оболонь" сыграли вничью в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи "пивовары" создали больше моментов у ворот соперника. Киевская команда нанесла 10 ударов (5 – в створ) против 6 (2 – в створ) у криворожцев. Однако голы в этом поединке забиты не были.

"Кривбасс" (8 очков) занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" с 5 баллами находится на 12-й позиции.

В следующем туре команда Юрия Вернидуба 3 сентября сыграет против "Колоса", а подопечные Валерия Иващенко днем ранее встретятся с "Полесьем".

Отметим, что на этом пятый тур УПЛ завершен. Матчи "Рух" – "Днепр-1" и "Динамо" – "Верес" были перенесены на неопределенный срок из-за участия днепровского и киевского клубов в еврокубках.

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