"Кривбасс" не сумел обыграть "Ворсклу" и догнать "Шахтер" на вершине УПЛ (видео)

"Кривбасс" сыграл вничью с "Ворсклой" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 1:1 .

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма – на 22-й минуте пенальти реализовал Дэниел Соса.

Вскоре полтавская команда отыгралась – на 30-й минуте точный удар нанес Руслан Степанюк.

Во втором тайме ни одна из команд не забивала. Следовательно, ничья 1:1.

Обзор матча "Кривбасс" – "Ворскла"

После этого матча "Кривбасс" (47 очков) занимает второе место в УПЛ. Команда Юрия Вернидуба на два балла отстает от лидера "Шахтера", который сыграл на два поединка меньше. "Ворскла" (30 пунктов) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре криворожцы 13 апреля на выезде встретятся с "Рухом". Днем позже полтавчане примут "Шахтер".

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