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"Кривбасс" неожиданно проиграл "Колосу" и не сумел подняться в зону еврокубков (видео)
Команда Юрия Вернидуба осложнила себе борьбу за четвертое место и выход в квалификацию Лиги конференций.
"Кривбасс" неожиданно уступил "Колосу" в домашнем матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 0:1.
Начало встречи пришлось дважды откладывать из-за воздушной тревоги.
Выйдя на поле, команды порадовали болельщиков лишь одним забитым мячом – на 8-й минуте противостояния в составе ковалевцев отличился бразилец Элиас.
Обзор матча "Кривбасс" – "Колос"
После этого поражения "Кривбасс" (43 очка) остался на шестом месте в УПЛ, не сумев подняться в зону еврокубков.
Криворожцы ведут борьбу за четвертую позицию и путевку в квалификацию Лиги конференций с житомирским "Полесьем" (44 балла) и львовскими "Карпатами" (43 пункта), которые сыграли на один матч меньше.
В свою очередь, "Колос" имеет в своем активе 32 очка и находится на десятой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем, предпоследнем туре УПЛ команда Юрия Вернидуба примет "Оболонь", а подопечные Руслана Костышина на своем поле встретятся с "Карпатами". Оба поединка состоятся 17 мая.