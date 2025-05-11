"Кривбасс" неожиданно проиграл "Колосу" и не сумел подняться в зону еврокубков (видео)

"Кривбасс" – "Колос" / © ФК Кривбасс

Реклама

"Кривбасс" неожиданно уступил "Колосу" в домашнем матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 0:1 .

Начало встречи пришлось дважды откладывать из-за воздушной тревоги.

Выйдя на поле, команды порадовали болельщиков лишь одним забитым мячом – на 8-й минуте противостояния в составе ковалевцев отличился бразилец Элиас.

Реклама

Обзор матча "Кривбасс" – "Колос"

После этого поражения "Кривбасс" (43 очка) остался на шестом месте в УПЛ, не сумев подняться в зону еврокубков.

Криворожцы ведут борьбу за четвертую позицию и путевку в квалификацию Лиги конференций с житомирским "Полесьем" (44 балла) и львовскими "Карпатами" (43 пункта), которые сыграли на один матч меньше.

В свою очередь, "Колос" имеет в своем активе 32 очка и находится на десятой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем, предпоследнем туре УПЛ команда Юрия Вернидуба примет "Оболонь", а подопечные Руслана Костышина на своем поле встретятся с "Карпатами". Оба поединка состоятся 17 мая.

Реклама