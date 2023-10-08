"Кривбасс" обыграл "Черноморец" и ушел на международную паузу лидером УПЛ

Гол с пенальти принес команде Юрия Вернидуба победу над "моряками".

"Кривбасс" оказался сильнее "Черноморца" в домашнем матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой игре хозяева поля забили во втором тайме. На 57-й минуте Клим Приходько реализовал пенальти, что и позволило подопечным Юрия Вернидуба одержать победу.

Благодаря этому успеху "Кривбасс" (20 очков) возглавил УПЛ, потеснив "Полесье" (19 баллов) с первого места турнирной таблицы. Третьим идет "Шахтер" (18 пунктов), который имеет матч в запасе.

"Черноморец" (16 очков) занимает пятую позицию в чемпионате Украины. На четвертой строчке – "Рух" (16 баллов плюс игра в запасе). "Динамо" (15 пунктов) располагается на шестом месте в УПЛ, но имеет три поединка в запасе.

В 11-м туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Кривбасс" 20 октября сыграет с "Металлистом 1925", а "Черноморец" днем позже встретится с "Минаем".

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