"Кривбасс" одержал волевую победу над "Черноморцем" и сравнялся с "Динамо" по очкам в УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба оформила камбэк во втором тайме игры с "моряками".

"Кривбасс" на выезде обыграл "Черноморец" в стартовом матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 1:2 .

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма – на 44-й минуте Максим Брагару отличился после передачи Артура Авагимяна.

Однако после перерыва команда Юрия Вернидуба совершила камбэк. На 47-й минуте Максим Лунев сравнял счет, воспользовавшись пасом от Дмитрия Хомченовского.

А на 72-й минуте португальский защитник Рафаэль Бандейра забил свой дебютный мяч в чемпионате Украины и принес криворожскому клубу победу.

Обзор матча "Черноморец" – "Кривбасс"

После этой победы "Кривбасс" (51 очко) остался на третьем месте в УПЛ, но сравнялся по набранным баллам с "Динамо", которое провело на два матча меньше. "Черноморец" (29 пунктов) находится на восьмой позиции.

В следующем туре подопечные Вернидуба 28 апреля примут "Металлист 1925". Днем ранее команда Романа Григорчука на выезде встретится с "Минаем".

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