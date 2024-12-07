"Кривбасс" одержал волевую победу над "Черноморцем" и закрепился на четвертом месте в УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба в гостях разобралась с "моряками".

"Кривбасс" на выезде обыграл "Черноморец" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Одессе завершился со счетом 1:3 .

Хозяева поля открыли счет на 34-й минуте встречи – отличился Евгений Скиба.

Однако дальше команда Юрия Вернидуба оформила камбэк. На 40-й минуте счет сравнял Хрвое Илич, реализовав пенальти. На 45+1 минуте Артур Микитишин вывел криворожский клуб вперед.

Во втором тайме "Кривбасс" отправил третий мяч в ворота "моряков" – окончательный счет игры на 80-й минуте установил Егор Твердохлиб.

Обзор матча "Черноморец" – "Кривбасс"

После этой победы "Кривбасс" (28 очков) занимает четвертое место в УПЛ. Криворожцы теперь на 4 балла опережают "Полесье", которое идет пятым. "Черноморец" (12 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Кривбасс" примет "Карпаты", а "Черноморец" сразится с "Зарей". Оба матча состоятся 14 декабря.

Читайте также:

Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Экс-форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

"Шахтер" перед матчем с "Баварией" победил "Ворсклу" и приблизился к лидерам УПЛ (видео)