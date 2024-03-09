"Кривбасс" победил "Оболонь" и догнал "Шахтер" на вершине турнирной таблицы УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба по дополнительным показателям уступает "горнякам", которые имеют две игры в запасе.

"Кривбасс" в заключительном матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) на своем поле одолел "Оболонь". Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева забили на 57-й минуте. Автором результативного удара стал Денис Кузык, который в штрафной с разворота пробил в дальний угол после передачи Рафаэля Бандейры.

Отметим, что во втором тайме матч приостанавливали из-за воздушной тревоги.

Обзор матча "Кривбасс" – "Оболонь"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила криворожцам (40 очков) подняться на второе место в УПЛ, обойдя "Днепр-1" (38 баллов). Команда Юрия Вернидуба по дополнительным показателям уступает лидеру чемпионата "Шахтеру", у которого еще есть два поединка в запасе. "Оболонь" (15 пунктов) идет на 14-й позиции в зоне переходных матчей.

В следующем туре "Кривбасс" примет "Колос", а "пивовары" дома встретятся с "Полесьем". Оба матча состоятся 16 марта.

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