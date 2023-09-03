"Кривбасс" разбил "Колос" и поднялся в топ-3 УПЛ, "Рух" в большинстве потерял очки с "Металлистом 1925"

В поединках 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" на выезде разгромил "Колос" ( 0:3 ), а "Рух" во Львове сыграл вничью с "Металлистом 1925" ( 1:1 ).

Дубль в составе криворожского клуба оформил Максим Задерака, забивавший на 14-й и 88-й минутах. Еще одним голом на 68-й минуте отличился Андрей Понедельник.

Благодаря победе "Кривбасс" (11 очков) вышел на третье место в УПЛ. "Колос" (8 баллов) располагается на седьмой позиции

В другом поединке игрового дня Ростислав Русин на 25-й минуте вывел "Металлист 1925" вперед в игре с "Рухом". Через пять минут львовяне отыгрались – автоголом отличился защитник харьковчан Максим Жичиков.

На 73-й минуте "Металлист 1925" остался в меньшинстве – Ярослав Мартынюк получил вторую желтую карточку. Однако воспользоваться численным преимуществом и вырвать победу "Рух" не сумел.

После этого матча "Рух" (11 пунктов) занимает четвертое место в УПЛ. "Металлист 1925" с 7 баллами идет на 9-й строчке.

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