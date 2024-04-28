"Кривбасс" разбил "Металлист 1925" и сократил отставание от "Динамо" и "Шахтера" (видео)

Все три гола команда Юрия Вернидуба забила в первом тайме.

"Кривбасс" разгромил "Металлист 1925" в домашнем матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге закончился со счетом 3:0 .

Все голы на этой встрече команда Юрия Вернидуба забила в первом тайме. Уже на 5-й минуте счет в матче открыл Максим Задерака.

На 38-й минуте преимущество хозяев увеличил Артур Микитишин, а спустя еще пять минут Максим Лунев сделал счет разгромным.

Обзор матча "Кривбасс" – "Металлист 1925"

После этой победы "Кривбасс" (54 очка) занимает третье место в УПЛ, впереди только "Шахтер" (61) и "Динамо" (57), которые сыграли на один матч меньше. "Металлист 1925" (19 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре команда Вернидуба 6 мая на выезде встретится с "Днепром-1", а подопечные Виктора Скрипника 4 мая примут "Ворсклу".

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