"Кривбасс" разгромил "Днепр-1" и укрепил сенсационное лидерство в УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба продолжает идти на первом месте в чемпионате Украины.

"Кривбасс" одержал победу над "Днепром-1" в стартовом матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 3:0 .

Хозяева поля обеспечили себе комфортабельный гандикап еще в первом тайме. На 11-й минуте счет открыл Олег Кожушко, а на 41-й минуте Денис Кузык удвоил преимущество криворожского клуба.

После перерыва подопечные Юрия Вернидуба довели дело до разгрома. На 51-й минуте Кожушко оформил дубль после передачи Кузыка, который в этом матче записал в свой актив гол и два ассиста.

На 86-й минуте днепряне имели возможность сократить отставание, но Богдан Леднев не реализовал пенальти.

После этой победы "Кривбасс" (26 очков) укрепил свое лидерство в УПЛ – криворожцы на 4 балла опережают "Полесье", которое сегодня сыграет с "Зарей". На третьей позиции идет "Шахтер" (21 пункт + 2 матча в запасе).

У "Днепра-1" оборвалась серия из 5 побед подряд в УПЛ. Команда Юрия Максимова занимает четвертое место, имея 21 очко и один поединок в запасе.

В следующем туре "Кривбасс" на выезде встретится с "Полесьем", а "Днепр-1" будет принимать "Александрию". Оба матча состоятся 6 ноября.

Читайте также:

Заря – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Колос – Динамо и другие матчи 12-го тура УПЛ

"Жирона" с Довбиком и Цыганковым на последних минутах вырвала победу и возглавила Ла Лигу (видео)