"Кривбасс" с шедевральным голом разгромил ЛНЗ в матче-открытии весенней части УПЛ (видео)

"Кривбасс" одержал разгромную победу над ЛНЗ в матче-открытии 18-го тура и всей весенней части украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:3 .

Криворожский клуб вышел вперед в конце первого тайма. На 41-й минуте Сергей Шестаков сыграл рукой в собственной штрафной. Главный арбитр матча Анастасия Романюк после просмотра видеоповтора (VAR) назначила пенальти. Хрвое Илич нанес точный удар с 11-метровой отметки, забив таким образом первый гол в весенней части УПЛ.

На старте второй половины поединка подопечные Юрия Вернидуба удвоили свое преимущество. На 53-й минуте новичок "Кривбасса" Принс Квабена Аду метко пробил в дальний угол с линии штрафной.

На 63-й минуте криворожцы сделали счет разгромным, забив гол-шедевр. Денис Кузык из-за пределов штрафной чрезвычайно эффектно попал в дальнюю "девятку".

Обзор матча ЛНЗ – "Кривбасс"

После этой победы "Кривбасс" (37 очков) стал единоличным лидером чемпионата Украины по футболу. Команда Вернидуба на три балла опережает "Днепр-1", который провел на один матч меньше. ЛНЗ (20 пунктов) занимает 10-ю позицию.

В следующем туре отечественного первенства "Кривбасс" 3 марта сыграет против "Шахтера", а ЛНЗ 1 марта сразится с "Полесьем".

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