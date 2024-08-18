"Кривбасс" требует заменить арбитра матча плей-офф отбора Лиги конференций: скандальная причина

Криворожский "Кривбасс" обратился в УЕФА с просьбой заменить главного арбитра первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского "Бетиса".

Причиной послужило то, что турок Арда Кардешлер, которому доверили судить поединок украинского клуба в еврокубках, весной этого года в Москве обслуживал товарищескую встречу между сборными России и Сербии.

"Считаем недопустимым привлечение этого судьи к работе на матче с участием украинского футбольного клуба. Как известно, уже третий год в Украине идет война в связи с широкомасштабной военной агрессией Российской Федерации. Несмотря на войну, Украина проводит футбольные соревнования на всех уровнях. Этой возможностью мы обязаны украинским военным, которые мужественно защищают нашу страну все время, защищая от российских оккупантов.

Судейство нашего международного матча арбитром, который работал на матче с участием россиян, еще и непосредственно в России, дискредитирует весь наш клуб перед всеми болельщиками "Кривбасса", среди которых много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений России, а также перед всей Украина, которая страдает от военной агрессии россиян.

"Кривбасс" также проинформировал Украинскую Ассоциацию Футбола и Комитет арбитров УАФ о сложившейся ситуации. Верим, что здравый смысл победит", – говорится в официальном заявлении клуба.

Матч "Кривбасс" – "Бетис" состоится в четверг, 22 августа, в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне криворожский клуб завеовал "бронзу" чемпионата Украины. Команда Юрия Вернидуба стартовала с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где вылетела от чешской "Виктории" Пльзень.

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