"Кривбасс" упустил победу над "Зарей", но ушел на зимнюю паузу лидером УПЛ (видео)

"Кривбасс" на своем поле сыграл вничью с "Зарей" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 2:2 .

На 10-й минуте встречи хозяев вывел вперед Олег Кожушко. На 40-й минуте подопечные Юрия Вернидуба удвоили свое преимущество в счете – отметился Андрей Понедельник.

Однако луганцам удалось оформить камбэк. На 42-й минуте Эдуардо Герреро сократил отставание "Зари" до минимума. А во втором тайме подопечные Юрий Коваля вырвали ничью благодаря голу Арсения Батагова на 78-й минуте.

Обзор матча "Кривбасс" – "Заря"

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на потерю очков, "Кривбасс" (34 балла) вернулся на первое место в чемпионате Украины. Команда Вернидуба стала "зимним чемпионом" УПЛ, поскольку опережает "Днепр-1" по дополнительным показателям. "Заря" (12 пунктов) покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место.

На этом для криворожцев и луганчан первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата). Тогда "Кривбасс" на выезде сыграет против ЛНЗ, а "Заря" померяется силами с "Ворсклой".

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