Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Кривбасс" упустил победу над "Зарей", но ушел на зимнюю паузу лидером УПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
291
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Кривбасс" упустил победу над "Зарей", но ушел на зимнюю паузу лидером УПЛ (видео)

"Кривбасс" – "Заря"/Фото: facebook.com/fckryvbas

Команда Юрия Вернидуба стала "зимним чемпионом" отечественного первенства.

"Кривбасс" на своем поле сыграл вничью с "Зарей" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 2:2.

На 10-й минуте встречи хозяев вывел вперед Олег Кожушко. На 40-й минуте подопечные Юрия Вернидуба удвоили свое преимущество в счете – отметился Андрей Понедельник.

Однако луганцам удалось оформить камбэк. На 42-й минуте Эдуардо Герреро сократил отставание "Зари" до минимума. А во втором тайме подопечные Юрий Коваля вырвали ничью благодаря голу Арсения Батагова на 78-й минуте.

Обзор матча "Кривбасс" – "Заря"

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на потерю очков, "Кривбасс" (34 балла) вернулся на первое место в чемпионате Украины. Команда Вернидуба стала "зимним чемпионом" УПЛ, поскольку опережает "Днепр-1" по дополнительным показателям. "Заря" (12 пунктов) покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место.

На этом для криворожцев и луганчан первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата). Тогда "Кривбасс" на выезде сыграет против ЛНЗ, а "Заря" померяется силами с "Ворсклой".

Читайте также:

Пенальти за игру задницей и гол-шедевр: "Шахтер" с судейским скандалом обыграл "Верес" в УПЛ (видео)

"Днепр-1" сыграл вничью с "Полесьем" и единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ (видео)

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Полесье – Днепр-1, Динамо – Оболонь и другие матчи 17-го тура УПЛ

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
291
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация