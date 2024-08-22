"Кривбасс" уступил "Бетису" в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций (видео)

Команда Юрия Вернидуба не сумела ответить на два пропущенных мяча от испанского клуба.

Криворожский "Кривбасс" потерпел поражение от испанского "Бетиса" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок в словацком городе Кошице завершился со счетом 0:2 .

Представитель Ла Лиги вышел вперед на 13-й минуте встречи. Чими Авила с близкого расстояния добил мяч в ворота после того, как голкипер криворожцев Андрей Клищук отразил перед собой дальний удар Серхио Альтимиры.

На старте второго тайма подопечные Мануэля Пеллегрини укрепили свое преимущество в счете. На 62-й минуте Родри с правого фланга вошел в штрафную "Кривбасса" и отправил мяч в дальний угол.

Команда Юрия Вернидуба ответить на два пропущенных мяча от соперника хотя бы одним голом не смогла.

Обзор матча "Кривбасс" – "Бетис"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч состоится в четверг, 29 августа, на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния попадет в основную стадию Лиги конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков.

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