"Кривбасс" уверенно обыграл "Карпаты" и приблизился к "Шахтеру" в УПЛ (видео)

"Кривбасс" победил "Карпаты" в домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 2:0 .

В первом тайме хозяева открыли счет на 27-й минуте – пенальти реализовал Хрвое Илич.

Во втором тайме команда Юрия Вернидуба удвоила свое преимущество – на 69-й минуте окончательный счет в игре установил Егор Твердохлиб.

Обзор матча "Кривбасс" – "Карпаты"

После этой победы "Кривбасс" (31 очко) продолжает занимать четвертое место в УПЛ и сократил отставание от третьего "Шахтера" (33 балла), который сыграл на один матч меньше. "Карпаты" с 24 пунктами идут на шестой позиции.

В следующем туре УПЛ, который состоится после зимней паузы, криворожцы примут "Верес", а львовяне на выезде сыграют против "Динамо". Базовая дата матчей 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля 2025 года.

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