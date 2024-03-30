"Кривбасс" в большинстве обыграл "Верес" и сравнялся с "Шахтером" по очкам на вершине УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба провела на две игры больше, чем "горняки".

"Кривбасс" на выезде победил "Верес" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм прошел без голов. Перед перерывом ровенский клуб остался в меньшинстве – на 45+4-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Андрей Кухарук.

Во втором тайме подопечные Юрия Вернидуба воспользовались численным большинством. На 54-й минуте автоголом отличился защитник хозяев Александр Кучеренко.

Под занавес матча криворожцы забили во второй раз – на 89-й минуте точный удар нанес Максим Лунев.

Обзор матча "Верес" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Кривбасс" (46 очков) занимает второе место в УПЛ, сравнявшись по набранным баллам с лидером "Шахтером". Правда, команда Вернидуба провела на два матча больше, чем дончане. "Верес" (16 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" 8 апреля примет "Ворсклу", а "Верес" 6 апреля дома сыграет против "Оболони".

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