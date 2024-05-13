"Кривбасс" в двухдневном матче уступил "Полесью" и вручил "Динамо" серебряные медали УПЛ (видео)

Поединок начался 12 мая, но из-за воздушной тревоги был доигран уже на следующий день.

"Кривбасс" на домашней арене потерпел поражение от "Полесья" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1 .

Поединок в Кривом Роге стартовал в воскресенье, 12 мая. На 25-й минуте житомирский клуб вывел вперед Вячеслав Танковский. На 37-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги. Она затянулась, и было принято решение доиграть встречу в понедельник, 13 мая.

Доигровка должна было начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги она была отложена. После отбоя команды все же вышли на поле, но голов не забивали. Причем во втором тайме матч еще раз приостанавливали из-за ракетной угрозы по всей Украине.

Обзор матча "Кривбасс" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Кривбасс" (54 очка) досрочно закрепил за собой третье место в УПЛ. Команда Юрия Вернидуба выиграла "бронзу" и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.

Если "Шахтер" победит "Ворсклу" в финале Кубка Украины, то криворожцы начнут евросезон с третьего раунда квалификации Лиги Европы. Если трофей выиграют полтавчане, то именно они попадут в Лигу Европы, а "Кривбасс" сыграет во 2-м раунде Лиги конференций.

Кроме того, неудача криворожского клуба в матче с "Полесьем" досрочно гарантировала киевскому "Динамо" серебряные награды УПЛ. Команда Александра Шовковского квалифицировалась в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, где стартует со второго отборочного раунда.

А вот для "Полесья" борьба за еврокубки продолжается. За два тура до конца сезона житомирцы с 46 очками занимают шестую позицию в чемпионате Украины, уступая по дополнительным показателям "Руху" и на два балла отставая от "Днепра-1".

В следующем туре "Кривбасс" 19 мая на выезде сыграет против "Динамо", а "Полесье" в тот же день встретится с "Металлистом 1925".

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