"Кривбасс" в меньшинстве упустил победу над аутсайдером УПЛ, "Ворскла" продлила безвыигрышную серию

Завершились еще два матча элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

В матчах 18-го тура украинской Премьер-лиги "Ворскла" на своем поле поделила очки с "Металлистом 1925" ( 0:0 ), а "Львов" и "Кривбасс" расписали боевую ничью ( 2:2 ).

За 90 минут встречи в Полтаве ни одной из команд не удалось забить. Отметим, что в середине второго тайма поединок был прерван из-за воздушной тревоги.

Добавим, что полтавчане продлили свою серию без побед до четырех матчей. В свою очередь, "Металлист 1925" не выигрывает уже в течение пяти поединков в УПЛ.

"Ворскла" (20 очков) занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Харьковский клуб с 21 пунктом находится на восьмой позиции.

В следующем туре, после международной паузы, команда Виктора Скрипника 1 апреля сыграет против "Александрии", а "Металлист 1925" на следующий день сойдется с "Днепром-1".

Богаче на события был поединок во Львове, где уже на 19-й минуте Рифет Капич вывел "Кривбасс" вперед, реализовав пенальти.

Под занавес первого тайма команда Юрия Вернидуба осталась в меньшинстве – Никита Татарков получил вторую желтую карточку.

На 74-й минуте львовяне отыгрались. Пенальти в исполнении Владислава Бугая отразил Богдан Сарнавский, но на добивании успешно сыграл Ярослав Богунов.

Но уже через пять минут криворожский клуб снова был впереди – Капич оформил дубль.

Удержать победу подопечным Вернидуба не удалось. На 87-й минуте Александр Беляев принес "Львову" ничью.

"Кривбасс" (22 очка) занимает седьмое место в УПЛ. "Львов" находится на последней строчке, имея в своем активе 13 баллов.

В следующем туре криворожцы 1 апреля будут играть против "Вереса", а львовский коллектив на следующий день будет противостоять "Динамо".

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