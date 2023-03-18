"Кривбасс" в меньшинстве упустил победу над аутсайдером УПЛ, "Ворскла" продлила безвыигрышную серию

Завершились еще два матча элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.
В матчах 18-го тура украинской Премьер-лиги "Ворскла" на своем поле поделила очки с "Металлистом 1925" (0:0), а "Львов" и "Кривбасс" расписали боевую ничью (2:2).
За 90 минут встречи в Полтаве ни одной из команд не удалось забить. Отметим, что в середине второго тайма поединок был прерван из-за воздушной тревоги.
Добавим, что полтавчане продлили свою серию без побед до четырех матчей. В свою очередь, "Металлист 1925" не выигрывает уже в течение пяти поединков в УПЛ.
- "Ворскла" (20 очков) занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Харьковский клуб с 21 пунктом находится на восьмой позиции.
- В следующем туре, после международной паузы, команда Виктора Скрипника 1 апреля сыграет против "Александрии", а "Металлист 1925" на следующий день сойдется с "Днепром-1".
Богаче на события был поединок во Львове, где уже на 19-й минуте Рифет Капич вывел "Кривбасс" вперед, реализовав пенальти.
Под занавес первого тайма команда Юрия Вернидуба осталась в меньшинстве – Никита Татарков получил вторую желтую карточку.
На 74-й минуте львовяне отыгрались. Пенальти в исполнении Владислава Бугая отразил Богдан Сарнавский, но на добивании успешно сыграл Ярослав Богунов.
Но уже через пять минут криворожский клуб снова был впереди – Капич оформил дубль.
Удержать победу подопечным Вернидуба не удалось. На 87-й минуте Александр Беляев принес "Львову" ничью.
- "Кривбасс" (22 очка) занимает седьмое место в УПЛ. "Львов" находится на последней строчке, имея в своем активе 13 баллов.
- В следующем туре криворожцы 1 апреля будут играть против "Вереса", а львовский коллектив на следующий день будет противостоять "Динамо".
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