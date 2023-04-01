"Кривбасс" в меньшинстве вырвал победу над "Вересом", "Металлист" продлил свою безвыигрышную серию (видео)

Завершились еще два матча 19-го тура чемпионата Украины по футболу.
В матчах 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" на выезде обыграл "Верес" (1:2), а "Металлист" и "Колос" расписали ничью (0:0).
Все голы в поединке на стадионе "Авангард" в Ровно были забиты во втором тайме. На 51-й минуте криворожцев вывел вперед Клим Приходько.
На 60-й минуте гости остались в меньшинстве – две желтые карточки в течение нескольких минут заработал Денис Устименко.
Подопечные Юрия Вирта отыгрались на 82-й минуте – пенальти реализовал Андрей Близниченко.
Однако всего через минуту команда Юрия Вернидуба снова вырвалась вперед – гол Андрея Понедельника принес криворожскому клубу победу.
Обзор матча
- "Кривбасс" (25 очков) занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" (18 баллов) располагается на 14-й позиции.
- В следующем туре подопечные Вернидуба 8 апреля сыграют против "Зари". Клуб из Ровно в тот же день встретится с "Рухом".
В другом матче "Металлист" и "Колос" не порадовали болельщиков голами. Отметим, что в начале второго тайма форвард харьковчан Максим Прядун не реализовал пенальти.
Таким образом, харьковский клуб продлил свою безвыигрышную серию, которая длится с 15 октября прошлого года, когда была обыграна "Ворскла".
- "Металлист" (18 очков) идет 13-м в турнирной таблице УПЛ. "Колос" (24 пункта) занимает седьмую строчку.
- В следующем туре харьковчане 8 апреля будут играть против "Шахтера", а ковалевцы на следующий день будут противостоять "Металлисту 1925".
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