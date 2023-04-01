"Кривбасс" в меньшинстве вырвал победу над "Вересом", "Металлист" продлил свою безвыигрышную серию (видео)

Завершились еще два матча 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

В матчах 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" на выезде обыграл "Верес" ( 1:2 ), а "Металлист" и "Колос" расписали ничью ( 0:0 ).

Все голы в поединке на стадионе "Авангард" в Ровно были забиты во втором тайме. На 51-й минуте криворожцев вывел вперед Клим Приходько.

На 60-й минуте гости остались в меньшинстве – две желтые карточки в течение нескольких минут заработал Денис Устименко.

Подопечные Юрия Вирта отыгрались на 82-й минуте – пенальти реализовал Андрей Близниченко.

Однако всего через минуту команда Юрия Вернидуба снова вырвалась вперед – гол Андрея Понедельника принес криворожскому клубу победу.

Обзор матча

"Кривбасс" (25 очков) занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" (18 баллов) располагается на 14-й позиции.

В следующем туре подопечные Вернидуба 8 апреля сыграют против "Зари". Клуб из Ровно в тот же день встретится с "Рухом".

В другом матче "Металлист" и "Колос" не порадовали болельщиков голами. Отметим, что в начале второго тайма форвард харьковчан Максим Прядун не реализовал пенальти.

Таким образом, харьковский клуб продлил свою безвыигрышную серию, которая длится с 15 октября прошлого года, когда была обыграна "Ворскла".

"Металлист" (18 очков) идет 13-м в турнирной таблице УПЛ. "Колос" (24 пункта) занимает седьмую строчку.

В следующем туре харьковчане 8 апреля будут играть против "Шахтера", а ковалевцы на следующий день будут противостоять "Металлисту 1925".

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