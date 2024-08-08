Кривбасс – Виктория Пльзень: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

Команда Юрия Вернидуба стартует в борьбе за еврокубковую осень.

В четверг, 8 августа, криворожский "Кривбасс" проведет первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы сезона-2024/25 против чешской "Виктории" Пльзень.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для команды Юрия Вернидуба поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Кривбасс – Виктория Пльзень

В Украине поединок "Кривбасс" – "Виктория" Пльзень в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Прогнозы букмекеров на матч Кривбасс – Виктория Пльзень

По оценкам украинского лицензионного букмекера Favbet, фаворитом матча является чешский клуб. На победу "Виктории" можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья – 4,50. Выигрыш криворожского клуба – 5,80.

На то, что "Кривбасс" выйдет в следующую стадию, принимаются ставки с коэффициентом 5,10. Итоговый успех чешской команды – 1,17.

Ответный матч состоится в четверг, 15 августа, в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния "Кривбасс" – "Виктория" Пльзень выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сразится за путевку в групповой этап с шотландским "Хартсом".

Проигравший в дуэли украинского и чешского клубов в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сыграет с испанским "Бетисом".

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