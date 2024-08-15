"Кривбасс" во второй раз проиграл "Виктории" Пльзень и вылетел из квалификации Лиги Европы (видео)

Криворожский "Кривбасс" уступил чешской "Виктории" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на "Дусан Арене" в городе Пльзень завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в этой встрече чешская команда забила на старте второго тайма. На 52-й минуте Даниэль Вашулин отличился ударом головой после подачи Павела Шульца.

Обзор матча "Виктория" Пльзень – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

В первом матче, который состоялся 8 августа в словацком Кошице, криворожский клуб уступил со счетом 1:2.

Следовательно "Виктория" оказалась сильнее 3:1 по сумме двух поединков и вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где поборется за путевку в основной этап с шотландским "Хартсом".

В свою очередь "Кривбасс" продолжит выступления в раунде плей-офф отбора Лиги конференций. Там соперником команды Юрия Вернидуба станет испанский "Бетис".

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