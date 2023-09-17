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"Кривбасс" вырвал победу над "Вересом" и поднялся на вторую позицию в УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Кривбасс" вырвал победу над "Вересом" и поднялся на вторую позицию в УПЛ

"Кривбасс"/Фото: facebook.com/fckryvbas

Команда Юрия Вернидуба продлила свою беспроигрышную серию.

"Кривбасс" обыграл "Верес" в домашнем матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. На 11-й минуте хозяев вывел вперед Даниил Бескоровайный, но на 34-й минуте гости отыгрались – Валерий Кучеров реализовал пенальти.

В конце поединка команда Юрия Вернидуба смогла вырвать победу. На 85-й минуте автором решающего гола стал хорватский полузащитник Хрвое Илич.

Таким образом, криворожцы продлили свою серию без поражений до шести матчей. В последний раз "Кривбасс" проигрывал еще в первом туре "Александрии". Команда Вернидуба с 14 очками вышла на второе место в УПЛ и на три балла отстает от лидера – "Шахтера".

"Верес" занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, имея в своем активе 4 зачетных пункта.

В следующем туре "Кривбасс" 23 сентября встретится с "Ворсклой", а ровенский клуб днем ранее сыграет против "Оболони".

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Дата публикации
Просмотры
274
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