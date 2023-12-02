"Кривбасс" за 5 минут оформил камбэк против "Александрии" и вышел на первое место в УПЛ (видео)

"Кривбасс" победил "Александрию" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 2:1 .

Подопечные Руслана Ротаня вышли вперед на 31-й минуте усилиями Артема Шулянского.

Однако удержать победу александрийцам не удалось. Во втором тайме команда Юрия Вернидуба совершила камбэк. Кривирожский клуб дважды забил в течение пяти минут.

Сначала на 78-й минуте сетку ворот соперника поразил ивуарийский нападающий По Жан Морель, а на 83-й минуте полузащитник сборной Руанды Джихад Бизимана принес хозяевам поля победу.

Обзор матча "Кривбасс" – "Александрия"

"Кривбасс" (33 очка) вышел на первое место в УПЛ, опередив "Днепр-1" по дополнительным показателям. Однако у днепрян есть игра в запасе. "Александрия" (13 пунктов) осталась на 13-й позиции.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Кривбасс" 9 декабря примет "Зарю", а "Александрия" 11 декабря встретится с "Металлистом 1925".

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