"Кривбассу" грозит техническое поражение в выигранном матче Кубка Украины: что произошло

"Кривбасс" / © ФК Кривбасс

Реклама

"Кривбасс" должен получить техническое поражение (0:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 против "Чернигова".

Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) оказался точнее – 3:1.

Однако криворожскому клубу грозит техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров. На 69-й минуте поединка после замены на поле оказалось сразу восемь иностранных футболистов вместо семи разрешенных.

Реклама

Окончательное решение по этому матчу будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

"Кривбасс" уже признал свою ошибку и попросил прощения у болельщиков.

"К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры. Уважаемые болельщики! Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и работники клуба приносят свои искренние извинения за ошибку.

Да, это человеческий фактор, но прежде всего "Кривбасс" – это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат, независимо от того, победа это или поражение. Очень досадно терять результат не по спортивному принципу, но это точно не сломит нас – мы станем только сильнее", – говорится в заявлении клуба.

Реклама

Отметим, что ранее винницкая "Нива" вышла в 1/16 финала Кубка Украины благодаря тому, что клубу ЮКСА присудили техническое поражение.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".