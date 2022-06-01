"Кризис пенсионного возраста": Продивус ответил заслуженному тренеру Украины на обвинения в дружбе с одиозным россиянином

"Кризис пенсионного возраста": Продивус ответил заслуженному тренеру Украины на обвинения в дружбе с одиозным россиянином

Президент Федерации бокса Украины и советник директоров Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус отреагировал на критику со стороны бывшего главного тренера национальной сборной Дмитрия Сосновского.

Продивуса, недавно отказавшийся уходить со своей должности по призыву министра спорта, раскритиковал также заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский. Экснаставник команды не признает Продивуса настоящим президентом ФБУ и утверждает, что процедура, по которой проходили выборы, была нарушена. Также Сосновского возмущают связи главы ФБУ со скандальным россиянином – президентом IBA Умаром Кремлевым.

В свою очередь Продивус заявил, что бывший тренер преследует "финансовые интересы" и больше "заботится о собственном пиаре, чем о спортивных результатах собственных боксеров".

Об этом он сказал в комментарии Inside the Games.

"Перед тем, как Дмитрий Сосновский завершил карьеру, ФБУ помогла ему реализовать мечту: опубликовать документальную книгу о его достижениях в боксе. Скорее всего, жизнь на пенсии оказалась гораздо скучнее, чем Дмитрий себе представлял, что и заставило его делать безосновательные заявления. надеюсь, что скоро кризис пенсионного возраста его пройдет, и он продолжит жить счастливой, беззаботной жизнью", — отметил он.

Напомним, что на днях Продивус назвал неприемлемым судейство на чемпионате Европы по боксу по отношению к украинским спортсменам.

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