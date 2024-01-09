"Кролик против жирафа": легендарный Леннокс Льюис остроумно высказался о бое Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о грядущем бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Никакого неуважения, но у всех есть зверь внутри. И Усик напоминает мне кролика, потому что он очень хорошо двигается, и никто не может его поймать. Потом я смотрю на Тайсона Фьюри, и он похож на жирафа. Я вижу их как двух зверей, которые дерутся между собой, но кто победит? Это будет кролик или жираф?

Я не думаю, что Тайсону нужно много двигаться. Много двигаться нужно Усику. Он собирается использовать ринг. Усик не будет легким соперником для Тайсона Фьюри. Вы должны это помнить.

Усик – бывший абсолютный чемпион в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг – прим.), и он не проигрывал. Этот человек – победитель, он ненавидит проигрывать. Я думаю, что между ними состоится только один бой, но мы можем быть удивлены. Никогда не знаешь точно", – заявил Льюис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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