"Кровь и на ваших руках": Владимир Кличко обратился к тем, кто продолжает сотрудничество с Россией

"Кровь и на ваших руках": Владимир Кличко обратился к тем, кто продолжает сотрудничество с Россией

Знаменитый боксер и патриот Украины призвал не поддерживать своими действиями путинскую войну.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который с начала полномасштабного российского вторжения вступил в терроборону Киева, обратился к бизнесменам и правительствам с призывом прекратить сотрудничество со страной-агрессором.

"Я обращаюсь к вам - частным лицам, бизнесменам, правительствам, которые все еще не наложили запрет на Россию - вы помогаете российской армии уничтожать наши города и наши жизни. Вы также ведете войну вместе с Путиным. История наблюдает за вами. Человечество вас осудит.

Мирные люди были убиты в этом доме, и кровь в том числе на ваших руках. Если вы все еще работаете с Россией и не изолировали ее, то кровь и на ваших руках. Остановите эту российскую войну, остановите путинскую войну", - сказал Кличко в видеообращении в Instagram.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко призвал мир экономически изолировать Россию и помочь как можно быстрее остановить войну в Украине. Также он записал эмоциональное видео после бомбардировки оккупантами роддома в Мариуполе.

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