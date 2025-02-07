"Кровь, пот и слезы": опубликовано промо чемпионского боя Беринчик – Дэвис (видео)

В ночь на 15 февраля Денис впервые будет защищать титул WBO в легком весе.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала проморолик грядущего боя за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе, в котором действующий обладатель титула украинец Денис Беринчик будет боксировать с американцем Кейшоном Дэвисом.

В видео попали кадры из тренировочного лагеря боксеров, а также яркие моменты их предыдущих поединков. Оба остаются непобедимыми на профиринге.

"Кровь, пот и слезы" – именно такое название получило промо чемпионского боя Беринчик – Дэвис.

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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