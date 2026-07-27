Кровь заливала лицо: известный украинский боксер потерпел поражение от американца

Хекетт — Деревянченко / instagram.com/zuffaboxing

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Украинский боксер суперсреднего веса Сергей Деревянченко (16-7, 11 КО) потерпел поражение от американца Джалила Гекетта (13-1, 9 КО) в поединке, который состоялся в ночь на 27 июля на арене "Madison Square Garden" в американском Нью-Йорке Box на шоу Zuffa Boxing 09.

На старте боя боксеры столкнулись головами, в результате чего 40-летний украинец получил серьезное рассечение.

Это стало главной проблемой для Сергея, ведь кровь дальше на протяжении боя заливала его лицо.

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В итоге поединок длился всю дистанцию из 10 раундов, после чего судьи своим единодушным решением отдали победу американцу: 98-92, 97-93 и 96-94.

Для Деревянченко это был первый бой после подписания контракта с Zuffa Boxing в апреле. До этого он выходил на ринг в июле 2025 года, нокаутировав американца Джереми Рамоса.

Отметим, что в рамках шоу Zuffa Boxing 09 свой бой также проводил еще один украинец — Владислав Сиренко, который эффектно нокаутировал шведа Отто Валлина.

Ранее сообщалось, что Джошуа одержал победу брутальным нокаутом, дважды побывав в нокдауне.

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Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк нокаутировал француза в андеркарде поединка Джошуа — Пренга.

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