Крученым ударом из центра поля: в Турции забили один из самых красивых голов сезона (видео)

Крученым ударом из центра поля: в Турции забили один из самых красивых голов сезона (видео)

Бразилец положил шедевр в ворота "Фенербахче".

Фантастический мяч забил нападающий "Газиантепа" Жоао Фигейредо в матче 16-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче".

Уже на восьмой минуте бразилец открыл счет во встрече. Форвард хозяев воспользовался обрезкой хавбека соперников Луиса Густаво, отдавшего неточную передачу вблизи центрального круга.

Фигейредо быстро сориентировался в ситуации. Первым касанием он перехватил мяч, а вторым сразу же пробил, увидев, что голкипер далеко вышел из ворот. На повторе видно, что Жоао выполнил удар с подкруткой, что позволило мячу по удивительной траектории влететь за воротник вратарю.

Матч завершился победой "Газиантепа" со счетом 3:2 . "Фенербахче" дважды сравнял счет, но на 73-й минуте Фигейредо оформил дубль и принес своей команде победу.

"Газиантеп" занимает 13-е место в чемпионате Турции, набрав 21 очко после 16 туров.

"Фенербахче" расположился на пятой позиции, имея 27 баллов в своем активе.

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