"Кругленькая" сумма или реванш с Усиком: легендарный Льюис признался, как бы поступил на месте Джошуа

"Кругленькая" сумма или реванш с Усиком: легендарный Льюис признался, как бы поступил на месте Джошуа

56-летний британец поделился своим мнением по спорному вопросу.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал слухи о том, что Энтони Джошуа готов за отступные в размере 15 миллионов фунтов отказаться от реванша с Александром Усиком, чтобы дать украинцу провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

"Ты бы взял 15 млн фунтов за отказ от реванша, в котором мог вернуть свои пояса?" - спросил Льюиса подписчик в Twitter.

Легендарный британец ответил, что отклонил бы денежное предложение и попытался вернуть пояса в реванше.

"Я бы не взял эти деньги. И прежде чем вы заговорите об отступных Тайсона, просто помните, что я не возвращался после поражения. Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет и не критика Джошуа. Это просто то, что сделал бы я", - написал Льюис в Twitter.

Нет! And before you bring up the Tyson step за деньги… just remember, Я был без off of a loss. I would go get my belts back first. Это также не advice или knock on AJ. Это just what I would do in that situion. https://t.co/SM38HHnLdl — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) January 25, 2022

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что Джошуа готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри бой против Усика, но сам Эй Джей заявил, что еще не собирается отказываться от боя с украинцем.

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