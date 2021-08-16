Круглосуточный повар, спортзал и семь плазменных телевизоров: какие условия жизни предоставили Месси в Париже

Круглосуточный повар, спортзал и семь плазменных телевизоров: какие условия жизни предоставили Месси в Париже

Все сделано для наилучшей адаптации аргентинца к новой жизни.

Аргентинский новичок ПСЖ Лионель Месси уже вовсю с семьей обустраивает свою жизнь в Париже. Футболист с женой подыскивают себе жилье в столице Франции, а пока они с детьми остановились в отеле Royal Monceau. СМИ стали известны детали проживания Лионеля в элитной гостинице.

34-летний аргентинец арендовал роскошный жилой комплекс, который входит в состав Royal Monceau, но изолирован от основного блока гостиницы. За сутки проживания в апартаментах площадью 350 квадратных метров Месси платит 15,5 тысячи евро.

Комплекс состоит из трех спален, трех ванных комнат, оборудованной кухни, гостиной, столовой и частного спортзала. Он расположен в нескольких метрах от Елисейских полей и Триумфальной арки.

On peut s’y payer une suite pour plusieurs milliers d’€ la nuit.Mais naturellement, Lionel Messi&sa famille sont gracieusement invités au Royal Monceau Raffles Paris par le nouvel employeur de l’attaquant argentin. pic.twitter.com/NQ4UeeUYMD — #jenemeferaipasvacciner#macrondemission (@Lenoblemarie1) August 13, 2021

Также футболисту были предоставлены такие услуги, как круглосуточный шеф-повар, а также водитель в его полном распоряжении и не менее семи больших плазменных экранов, сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, 30 июня 2021 года истек срок действия контракта Месси с "Барселоной". Каталонский клуб не смог подписать новый контракт с Лео из-за финансовых правил Ла Лиги.

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступал с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

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