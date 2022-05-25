"Крысы убегают с тонущего корабля": украинский каратист унизил российского дипломата

Бронзовый призер Олимпиады-2020 каратист Станислав Горуна высмеял подавшего в отставку советника российского постоянного представительства при ООН в Женеве Бориса Бондарева.

В своем заявлении чиновник подчеркнул, что за время дипломатической службы ему еще "никогда не было так стыдно за свою страну".

Эти слова Горуна прокомментировал на своей странице в Instagram.

"Видели это? Это приятно. Крысы убегают с тонущего корабля" — написал Горуна.

Фото: instagram.com/iamhoruna/

Напомним, что украинский каратист продал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы собрать деньги для украинских защитников во время войны с российскими оккупантами, но получит обратно свою награду.

Читайте также:

Российский комментатор заявил, что РФ превращается в фашистское государство

Правительство Великобритании официально разрешило путинскому олигарху продать "Челси"

"Кого защищает ATP – Россию или игроков?": французский теннисист возмущен лишением Wimbledon рейтинговых очков