"Кто этого у***ка выпустил?": скандальный Селезнев угрожал партнеру по команде (видео)

"Кто этого у***ка выпустил?": скандальный Селезнев угрожал партнеру по команде (видео)

Форвард "Миная" угодил в очередной скандал.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги "Минай" на домашнем поле проиграл киевскому "Динамо" (2:0).

36-летний форвард закарпатского клуба Евгений Селезнев остался разъяренным результатом этого матча и нашел виновного в этом проигрыше. Скандальный форвард начал угрожать одноклубнику, выпущенному на замену.

"Кто этого у***ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? Н**уя вы его выпускаете? Н**уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас п**ди дам в раздевалки", – выкрикивал заведенный Евгений.

Пока точно неизвестно, чья игра вызвала такую реакцию у Селезнева. Однако среди вышедших на замену в Минае были Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

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