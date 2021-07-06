Кто с мячом на пляже, а кто с пивом за столом: как игроки сборной Украины отдыхают после Евро-2020

Кто с мячом на пляже, а кто с пивом за столом: как игроки сборной Украины отдыхают после Евро-2020

Некоторые из футболистов уже даже готовятся к новому сезону.

В субботу, 3 июля, сборная Украины разгромно проиграла команде Англии (0:4) в четвертьфинале Чемпионата Европы и завершила выступление на турнире. Почти все футболисты "сине-желтых" после вылета с Евро-2020 сразу же отправились в отпуск.

ТСН Проспорт рассказывает, как и где проводят отдых игроки, набираясь сил перед новым сезоном.

Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус отправились с женами в Черногорию.

Но даже в отпуске футболисты не расстаются с мячом.

Руслан Малиновский со своей женой Роксаной готовится к операции в Италии и был замечен за распитием напитка, очень похожего на пиво.

Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Кривцов не полетели с командой в Украину, а остались с женами в Риме.

Виктор Цыганков в родной Виннице посетил новую кофейню.

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Вероятно, пара побывала в гостях у Александра Зинченко и Влады Седан, видео с которой в сторис Instagram выложила Кристина Яремчук.

Евгений Макаренко с женой помпезно отпраздновали день рождения сына.

Анатолий Трубин и Георгий Судаков обошлись без отпуска и уже присоединились к донецкому "Шахтеру" на сборах в Австрии.

Артем Беседин с женой восстанавливается после полученной травмы в Анталии (Турция).

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