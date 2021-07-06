Кто с мячом на пляже, а кто с пивом за столом: как игроки сборной Украины отдыхают после Евро-2020

Некоторые из футболистов уже даже готовятся к новому сезону.
В субботу, 3 июля, сборная Украины разгромно проиграла команде Англии (0:4) в четвертьфинале Чемпионата Европы и завершила выступление на турнире. Почти все футболисты "сине-желтых" после вылета с Евро-2020 сразу же отправились в отпуск.
ТСН Проспорт рассказывает, как и где проводят отдых игроки, набираясь сил перед новым сезоном.
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Но даже в отпуске футболисты не расстаются с мячом.
Руслан Малиновский со своей женой Роксаной готовится к операции в Италии и был замечен за распитием напитка, очень похожего на пиво.
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