Кто станет следующим соперником украинца: Усик сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим прогнозом на бой между обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Украинский боксер боксер считает, что у британца и новозеландца почти равные шансы победить. И все же, Александр отдает совсем незначительное предпочтение Дюбуа.

"Моя команда сделала прогноз: 52 процента – для Дюбуа, 48 процентов – для Джозефа Паркера", – сказал Усик в интервью Sky Sports.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее Усик заявил, что победитель этого поединка станет его следующим соперником. Украинец намерен снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Для Дюбуа поединок с Паркером станет второй защитой титула IBF, от которого летом 2024-го отказался Усик. В сентябре прошлого года Даниэль нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

Перед этим Дюбуа в июне 2024-го досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF. Позже Даниэля повысили до полноценного чемпиона организации после того, как Усик отказался от этого пояса, а следовательно потерял статус "абсолюта".

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика, который нокаутировал его в августе 2023-го.

В послужном списке 33-летнего Паркера 35 побед (23 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Джозеф владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016-м в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

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