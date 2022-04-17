"Кто такой Луческу для Украины?": известный украинский тренер отреагировал на отказ "Динамо" отпускать игроков в сборную

"Кто такой Луческу для Украины?": известный украинский тренер отреагировал на отказ "Динамо" отпускать игроков в сборную

Маркевич призвал футболистов ехать в сборную, если они действительно любят Украину.

Бывший вождь сборной Украины, "Металлиста", "Днепра" и ряда других клубов Мирон Маркевич раскритиковал решение "Динамо" не отпускать своих игроков готовиться со сборной Украины к матчам плейоф отбора ЧМ-2022

Специалист считает, что футболисты киевского клуба обязаны прибыть в национальную сборную 29 апреля.

"Вы извините меня, но кто такой Луческу для Украины? Есть сборная Украины, и он еще что-нибудь будет рассказывать. Так нельзя, это уже переходит все границы!"

Для нас главное, чтобы сборная уехала в Катар, и для этого нужно сделать все. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческа. Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят уехать в сборную?

Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать – мы сами поедем!" Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят уехать на чемпионат мира», – заявил Маркевич в интервью FanDay.

Ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему киевский клуб отказывается отправлять своих игроков в сборную Украины.

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