"Кто-то решил, что война закончилась": Костюк – о свисте трибун после отказа пожать руку белоруске

Марта отреагировала на резонансный инцидент, который произошел во время Открытого чемпионата Франции по теннису.

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свист зрителей в ее сторону из-за того, что она отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Roland Garros-2023.

20-летняя киевлянка поделилась своей реакцией на скандальный инцидент в эфире программы "Сниданок с 1+1".

После поражения в поединке со второй ракеткой мира 20-летняя киевлянка принципиально отказалась пожать руку теннисистке из страны-агрессора, за что ее освистали зрители на трибунах французского мейджора.

"Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. Действительно, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч действительно поддерживали больше, чем ее (Соболенко – прим.). Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась... Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать. И когда я потом выходила с корта, меня тоже немного освистали. Я могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 – аплодировали", – рассказала украинка.

Также Костюк прокомментировала заявление Соболенко, которая после матча сказала, что Марта не заслуживала покинуть корт под свист зрителей.

"Думаю, уже был бы край, если бы она сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. Случалось много разных событий за последние 15 месяцев в нашем Туре, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она также не ожидала. Это на самом деле было неприятно", – сказала Марта.

Кроме того, Костюк поделилась мнением о том, как в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами Украину и украинцев воспринимают в мире спорта.

В том числе Марта не согласилась с решением Министерства молодежи и спорта Украины запретить украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с участием представителей России и Беларуси.

"Многие уважают наши интервью, нашу позицию, что мы продолжаем бороться за то, что россияне и белорусы должны быть отстранены от всех видов спорта, включая Олимпиаду. Просто я не согласна с решением Министерства, что мы должны не выступать.

А так многие поддерживают. Скажу о теннисе – многие боятся высказывать свое мнение. Я сейчас говорю об иностранных спортсменах – не россиянах, белорусах, украинцах. Преимущественно нас поддерживают поляки, англичане, австралийцы, чехи. Так, чтобы регулярно", – добавила Костюк. .

Ранее сообщалось, что Костюк ответила фанатам, которые освистали ее из-за отказа пожать руку белоруске на Roland Garros. Украинка считает, что этим болельщикам должно быть стыдно за свое поведение.

Напомним, что Марта уже далеко не впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину не жмет руки своим соперницам из России и Беларуси. Перед стартом на Roland Garros-2023 украинская теннисистка заявила, что у нее нет ненависти ни к кому из игроков из стран-агрессоров, но она не уважает их.

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