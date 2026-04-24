Кто вместо Реброва: названы кандидаты на пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с двумя кандидатами на пост главного тренера сборной Украины после ухода Сергея Реброва.

Инсайдом о поиске нового наставника национальной команды поделился эксперт ВЗБІРНОЇ Дмитрий Шпирко.

По информации журналиста, сейчас есть два реальных кандидата на пост главного тренера "сине-желтых" — Мирон Маркевич и итальянец Андреа Мальдера, который с 2016 по 2021 год работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины.

"Из того, что я слышал, решение по преемнику Реброва еще не принято. Есть решение, что тренера нужно заменить и все нюансы о завершении сотрудничества с Ребровым как главного тренера достигнуты.

На этот момент есть два реальных кандидата. Первый — Мирон Маркевич. Его действительно рассматривают на этот пост. Люди из футбола говорят, что этот человек заслужил этот пост своей работой и авторитетом. Маркевич будет для всех игроков авторитетом. Ключевой вопрос — кого он захочет пригласить ассистентами в свой штат?

Другой кандидат — Андреа Мальдера. Это человек, который работал с Андреем Шевченко, когда тот возглавлял "сине-желтых". Он был ассистентом и огромный объем работы выполнял. Он тоже кандидат", — сообщил журналист.

В свою очередь, Telegram-канал Динамо Киев Inside сообщает , что ситуация с возможным новым главным тренером сборной Украины свелась к выбору из двух опций — Мальдера (кандидатура Андрея Шевченко) и тандем Маркевич / Лужный (вариант, который поддерживается большинством исполкома УАФ).

"Почему-то верится в большую вероятность второго варианта", — отмечает источник.

Отметим, что 22 апреля было официально объявлено об уходе Реброва с поста главного тренера сборной Украины. В то же время Сергей продолжит работать в структуре Украинской ассоциации футбола (УАФ) — как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали сообщить позже.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

