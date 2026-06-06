Кто выиграет чемпионат мира-2026 по футболу: ученые рассчитали прогноз фаворитов

Чемпионат мира-2026 по футболу / © Associated Press

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Кто выиграет чемпионат мира по футболу — вопрос, который ежегодно влечет за собой бесконечные споры среди болельщиков. Но на этот раз ответ попытались найти не фанаты, а ученые, использовавшие модели машинного обучения и большие массивы данных, чтобы определить предполагаемого победителя.

До старта турнира, который начнется 11 июня в США с участием 48 сборных, остались считанные дни. Матчи также будут принимать Канада и Мексика.

И уже сейчас у исследователей есть свой «математический лидер».

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Как ученые сочли шансы

Исследование провели ученые из Университета Инсбрука. Они построили модель, которая учитывает сразу несколько факторов:

букмекерские коэффициенты

результаты предыдущих матчей

рыночную стоимость игроков

индивидуальные рейтинги футболистов

Все эти данные были объединены в систему машинного обучения, симулировав потенциальное течение турнира.

"Если говорить конкретнее, алгоритм оценивает прогнозируемое количество голов для всех возможных матчей между всеми 48 командами турнира", - объяснили исследователи.

Кто имеет наибольшие шансы

Согласно расчетам, лидером рейтинга стала сборная Испании по футболу.

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Ее шансы на победу оцениваются примерно в 14,5%.

Далее в списке фаворитов:

сборная Англии - 12,4%

сборная Франции - 12,4%

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сборная Германии - 11,2%

Также в топ-10 потенциальных победителей вошли Португалия, Аргентина, Нидерланды, Бразилия, Бельгия и Норвегия.

Впрочем, исследователи отмечают: разница между командами не критическая, и даже главный фаворит имеет относительно невысокий шанс на победу.

«Вероятность того, что главный фаворит действительно выигрывает турнир обычно не превышает 20 процентов…», — отметил соавтор исследования Андреас Гролл из Технического университета Дортмунда.

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Почему прогноз не гарантирует победу

Ученые подчеркивают, что футбол остается непредсказуемым видом спорта, где решающими могут стать случайные факторы — от формы игроков в конкретный день до травм или судейских решений.

Именно поэтому даже самые точные модели не могут дать однозначного ответа, кто поднимет трофей над головой.

Напомним, все группы и турнирные таблицы чемпионата мира-2026 по футболу.

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