- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 2 мин
Кто выиграет чемпионат мира-2026 по футболу: ученые рассчитали прогноз фаворитов
Ученые из Университета Инсбрука с помощью машинного обучения проанализировали шансы команд на победу в ЧМ-2026 и назвали главного фаворита турнира.
Кто выиграет чемпионат мира по футболу — вопрос, который ежегодно влечет за собой бесконечные споры среди болельщиков. Но на этот раз ответ попытались найти не фанаты, а ученые, использовавшие модели машинного обучения и большие массивы данных, чтобы определить предполагаемого победителя.
До старта турнира, который начнется 11 июня в США с участием 48 сборных, остались считанные дни. Матчи также будут принимать Канада и Мексика.
И уже сейчас у исследователей есть свой «математический лидер».
Как ученые сочли шансы
Исследование провели ученые из Университета Инсбрука. Они построили модель, которая учитывает сразу несколько факторов:
букмекерские коэффициенты
результаты предыдущих матчей
рыночную стоимость игроков
индивидуальные рейтинги футболистов
Все эти данные были объединены в систему машинного обучения, симулировав потенциальное течение турнира.
"Если говорить конкретнее, алгоритм оценивает прогнозируемое количество голов для всех возможных матчей между всеми 48 командами турнира", - объяснили исследователи.
Кто имеет наибольшие шансы
Согласно расчетам, лидером рейтинга стала сборная Испании по футболу.
Ее шансы на победу оцениваются примерно в 14,5%.
Далее в списке фаворитов:
сборная Англии - 12,4%
сборная Франции - 12,4%
сборная Германии - 11,2%
Также в топ-10 потенциальных победителей вошли Португалия, Аргентина, Нидерланды, Бразилия, Бельгия и Норвегия.
Впрочем, исследователи отмечают: разница между командами не критическая, и даже главный фаворит имеет относительно невысокий шанс на победу.
«Вероятность того, что главный фаворит действительно выигрывает турнир обычно не превышает 20 процентов…», — отметил соавтор исследования Андреас Гролл из Технического университета Дортмунда.
Почему прогноз не гарантирует победу
Ученые подчеркивают, что футбол остается непредсказуемым видом спорта, где решающими могут стать случайные факторы — от формы игроков в конкретный день до травм или судейских решений.
Именно поэтому даже самые точные модели не могут дать однозначного ответа, кто поднимет трофей над головой.
Напомним, все группы и турнирные таблицы чемпионата мира-2026 по футболу.