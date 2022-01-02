Кубинский "Кинг-Конг" брутально нокаутировал американца и стал претендентом на пояс Усика (видео)

Луис Ортис эффектно победил Чарльза Мартина, дважды побывав в нокдауне.
Кубинский боксер сверхтяжелого веса Луис Ортис нокаутом победил американца Чарльза Мартина в поединке, ставшем главным событием вечера в Лас-Вегасе. На кону стоял статус официального претендента на титул IBF, которым владеет украинец Александр Усик.
42-летний Ортис по кличке "Кинг-Конг" расправился со своим 35-летним оппонентом в шестом раунде. Однако перед этим кубинец дважды побывал в нокдауне - в первом и четвертом раундах. Впрочем, Луис быстро восстановился и напряженное сражение продолжилось.
Развязка противостояния наступила в шестом раунде. Серия мощных атак от Ортиса отправила Мартина на канвас. У американца даже застряла рука между канатами. Лишь с помощью рефери Чарльз встал на ноги, однако бой уже был остановлен - победа Ортиса техническим нокаутом.
Видео победного нокаута
После того, как лопнуло twice earlier в борьбе, Luis Ortiz поднимается вниз, Charles Martin в круге 6 #OrtizMartin— ESPN Ringside (@ESPNRingside) January 2, 2022
(via @PBConFOX ) pic.twitter.com/RZnM6NQWys
Лучшие моменты боя
- Для Ортиса это 33-я победа (28 - нокаутом) на профессиональном ринге. Также в его пассиве два поражения.
- Для Мартина поражение стало третьим в карьере. В его послужном списке также 28 побед (25 - нокаутом) и одна ничья.
Добавим, что в андеркарде боя Ортис - Мартин украинский супертяжеловес Виктор Выхрист со скандалом досрочно победил грузина Яго Киладзе.
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