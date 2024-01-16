Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты всех матчей

За право называться лучшей футбольной сборной африканского континента борются 24 команды.

С 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре проходит 34-й розыгрыш Кубка африканских наций.

За звание сильнейшей футбольной команды Африки борются 24 национальные сборные, которые разделены на 6 групп по 4 команды.

Групповой этап турнира продлится до 24 января. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы, а также четыре из шести лучших обладателей третьих мест.

Матчи 1/8 финала запланированы с 27 по 30 января, 1/4 финала – 2 и 3 февраля, полуфиналы – 7 февраля.

Матч за третье место состоится 10 февраля, а финал турнира запланирован на 11 февраля.

Отметим, что Кубок африканских наций-2023 должен был состояться осенью 2023 года, но из-за погодных условий турнир перенесли на начало 2024 года.

Действующим победителем Кубка Африки является сборная Сенегала, в финале Кубка африканских наций-2021 в серии пенальти одолела Египет.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета. Она выигрывала турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Групповой этап

Группа А

13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1

18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау

18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия

22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия

Группа В

14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2

14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2

18 января. 22:00. Египет – Гана

19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик

22 января. 22:00. Мозамбик – Гана

22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет

Группа С

15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0

15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1

19 января. 19:00. Сенегал – Камерун

19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия

23 января. 19:00. Гамбия – Камерун

23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал

Группа D

15 января. 22:00. Алжир – Ангола 1:1

16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания

20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо

20 января. 19:00. Мавритания – Ангола

23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо

23 января. 22:00. Мавритания – Алжир

Группа E

16 января. 19:00. Тунис – Намибия

16 января. 22:00. Мали – ЮАР

20 января. 22:00. Тунис – Мали

21 января. 22:00. ЮАР – Намибия

24 января. 19:00. Намибия – Мали

24 января. 19:00. ЮАР – Тунис

Группа F

17 января. 19:00. Марокко – Танзания

17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия

21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго

21 января. 19:00. Замбия – Танзания

24 января. 22:00. Замбия – Марокко

24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго

Плей-офф

1/8 финала – 28-31 января

1/4 финала – 2-3 февраля

Полуфиналы – 7 февраля

Матч за третье место – 10 февраля

Финал – 11 февраля

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