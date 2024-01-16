Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты всех матчей

За право называться лучшей футбольной сборной африканского континента борются 24 команды.
С 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре проходит 34-й розыгрыш Кубка африканских наций.
За звание сильнейшей футбольной команды Африки борются 24 национальные сборные, которые разделены на 6 групп по 4 команды.
Групповой этап турнира продлится до 24 января. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы, а также четыре из шести лучших обладателей третьих мест.
Матчи 1/8 финала запланированы с 27 по 30 января, 1/4 финала – 2 и 3 февраля, полуфиналы – 7 февраля.
Матч за третье место состоится 10 февраля, а финал турнира запланирован на 11 февраля.
Отметим, что Кубок африканских наций-2023 должен был состояться осенью 2023 года, но из-за погодных условий турнир перенесли на начало 2024 года.
Действующим победителем Кубка Африки является сборная Сенегала, в финале Кубка африканских наций-2021 в серии пенальти одолела Египет.
Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета. Она выигрывала турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Групповой этап
Группа А
13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0
14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1
18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау
18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия
22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар
22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия
Группа В
14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2
14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2
18 января. 22:00. Египет – Гана
19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик
22 января. 22:00. Мозамбик – Гана
22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет
Группа С
15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0
15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1
19 января. 19:00. Сенегал – Камерун
19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия
23 января. 19:00. Гамбия – Камерун
23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал
Группа D
15 января. 22:00. Алжир – Ангола 1:1
16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания
20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо
20 января. 19:00. Мавритания – Ангола
23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо
23 января. 22:00. Мавритания – Алжир
Группа E
16 января. 19:00. Тунис – Намибия
16 января. 22:00. Мали – ЮАР
20 января. 22:00. Тунис – Мали
21 января. 22:00. ЮАР – Намибия
24 января. 19:00. Намибия – Мали
24 января. 19:00. ЮАР – Тунис
Группа F
17 января. 19:00. Марокко – Танзания
17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия
21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго
21 января. 19:00. Замбия – Танзания
24 января. 22:00. Замбия – Марокко
24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго
Плей-офф
1/8 финала – 28-31 января
1/4 финала – 2-3 февраля
Полуфиналы – 7 февраля
Матч за третье место – 10 февраля
Финал – 11 февраля
Читайте также:
Замена Моуринью: "Рома" объявила о назначении нового главного тренера
ФИФА назвала имя лучшего футболиста 2023 года: кто получил престижную награду
С Месси, но без Роналду: ФИФА объявила символическую сборную 2023 года